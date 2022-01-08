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'Mehmet Cengiz Londra'da sokak satın aldı' iddiası! Cengiz'den açıklama geldi

'Mehmet Cengiz Londra'da sokak satın aldı' iddiası! Cengiz'den açıklama geldi

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in, 'Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddia edildi. Cengiz Holding yazılı açıklama yaparak, “Mehmet Cengiz'in Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddiası asılsızdır" bilgisi verdi.

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Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisinin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Sabah gazetesi'ne İngiltere'de fabrika aldıklarını açıklamış, Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik de Mehmet Cengiz'in Londra'da sokak aldığını iddia etmişti.

Cengiz Holding'den sokak satın alma iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Cengiz Holding, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Dünya Bankası’nın ‘dünyada devletten en çok ihale alan şirketler’ listesi, hatalı olduğuna dair yapılan itirazlar neticesinde bankanın resmi sitesinden kaldırılmıştır. Adı geçen listede; şirketlerin yüzde 100 pay sahibi olmadığı, sonradan dahil olduğu veya bazılarından çıktığı projeler göz ardı edilmiştir.

- Ayrıca yapım işi niteliğinde olmayan (yap-işlet-devret veya imtiyaz hakkı verilmesi vb) ihalelerde, sözleşme gereği şirketlerin kamuya ödemekle yükümlü olduğu meblağların da değerlendirmeye dahil edilmiş olması, listede yer alan diğer hatalı unsurdur. Kaldı ki tablo, tüm dünyadaki şirketleri değil sadece gelişmekte olan ülkelerdeki ihale alan şirketleri kapsamaktadır.

- Yine haberinizde yer alan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in 'Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddiası asılsızdır.

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