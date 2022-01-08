ABD'den Kazakistan yorumu: Ruslar bir kere evinize girdi mi çıkması zordur!
ABD ve Rusya arasındaki güç savaşları kızışmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken barış gücü istemelerini anlayamadıklarını söyledi ve "Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur," ifadelerini kullandı.Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan makamlarının ülkedeki protestoları gereğince kontrol altına alma kabiliyetine sahip olmasına rağmen Kollektif Güvenlik Örgütü Anlaşması (KGÖA) üyelerinden barış gücü istemelerini anlayamadıklarını söyledi.
Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağına verilecek yanıtı görüşmek üzere düzenlenen NATO Dışişleri Bakanlığı Toplantısından sonra bakanlıkta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kazakistan ile ilgili bir soruya yanıt veren Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi ve ülkedeki olağanüstü hal durumundan endişe ettiğini dile getirdi.
Blinken barışçıl protestolara saygı gösterilmesine işaret ederken, ABD'nin ülkede protestocularca ortaya konulan şiddeti kınadığını belirtti.
KGÖA üyelerinin Kazakistan'a barış gücü göndermesine ilişkin bir soruya ise Blinken şu yanıtı verdi:
"(Kazakistan'ın KGÖA'dan asker talebi) Bu talebin içeriği hakkında sorularımız var. Neden ortaya çıktı? Bunun hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyoruz. Kazak makamları ve hükümetinin, kanun ve düzeni korurken protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde bu protestolarla başa çıkma kapasitesine kesinlikle sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları belli değil. Bu yüzden bu konuda daha fazla şey öğrenmeye çalışıyoruz. Elbette barışı koruma güçlerini ve kolluk kuvvetlerini barışçıl bir çözümü desteklemek için uluslararası insan hakları standartlarına uymaya çağırıyoruz. Ve yine, hükümetin kendisinin, temelinde de ekonomik ve politik olan sorunları hızla çözebileceğini umuyoruz, bu protestoların konusu da bu."
Blinken, Rusya'nın Kazakistan'a barış gücü gönderme konusunda öncülük etmesine ilişkin ise "Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur." diye konuştu.
ABD'den Rusya'ya sürpriz teklif iddiası
ABD yönetiminin, Rusya ile gelecek hafta yapılacak stratejik istikrar toplantısının seyrine göre Moskova'ya iki ülkenin Doğu Avrupa'da askeri varlığını azaltmayı teklif edeceği iddia edildi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 10 Ocak'ta Cenevre'de Rusya ile ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlar dahil askeri varlığını ilgilendiren birçok güvenlik konusunu ABD-Rusya Stratejik Diyalog toplantısında masaya yatıracak.
Amerikan NBC televizyonu, eski ve görevdeki ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yönetimin Moskova'nın müzakereler konusunda samimi olup olmadığından emin olmadığı iddia edildi.
Haberde, Rusya'nın samimiyetine göre Biden yönetiminin, iki ülkenin Doğu Avrupa'daki askeri varlığı ve tatbikatları azaltma teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.
NBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililerden biri, "Yönetim, görüşmelerde Rusya'yla müzakere etmek üzere Avrupa'daki askeri konumlanmasında bazı değişiklikler için seçenek listesi hazırlıyor. Rusya bölgedeki varlığını azaltmaya istekli olursa ABD de bazı spesifik adımları atmaya hazır olacak." ifadelerini kullandı.
ABD'nin teklifinde, Amerikan ordusunun Baltık ülkelerinde ve Polonya'da konuşlu askerlerinin sayısı, iki ülkenin tatbikatları ve kuvvet intikalinde önceden bildirim ve Rusya'nın Kaliningrad'da konuşlu nükleer İskander füzelerinin masaya yatırılacağı ileri sürüldü.
Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Konseyi aynı cümlelerle haberi yalanladı
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından NBC'nin haberini yalanladı.
Price, "NBC'ye bu haberi yazarken söylediğimiz gibi, yönetimin, Rusya ile önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelere hazırlık olarak Doğu Avrupa'daki ABDgüçlerini geri çekmek için seçenekler geliştirdiği doğru değil. Aslında, Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha işgal etmesi durumunda, kendilerine karşı kutsal yükümlülüğümüz bulunan NATO'nun doğu kanadındaki ortaklarımızı, müttefikleri olarak, güçlendireceğimiz konusunda açık olduk ve özel olarak Rusya'ya karşı net olduk." değerlendirmesinde bulundu.