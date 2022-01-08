Kazakistan'da gerçekte ne oluyor! En kritik isim 'devlete ihanet'ten tutuklandı bu bir 'matruşka darbesi' mi?

KAZAKİSTAN'da olaylar sürerken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, OHAL'i uzatıp 'uyarı yapmadan vurun' emri verdi. 4 binden fazla kişi gözaltına alındı., onlarca polis ve sivil ölümü var... Kazakistan'da yaşananlarla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tokayev, 'matruşka darbesi' mi yaptı? Matruşka darbesi nedir?.. İşte Kazakistan'dan son gelişmeler...

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Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın ‘vur’ emri verdi. Ülkeye Rusya ve müttefiklerinin askerlerinin konuşlanması sürerken, ailesiyle birlikte ülkeden kaçtığı iddia edilen Kazakistan'ın kurucu lideri Nazarbayev’in nerede olduğu ise meçhul. Tüm bunların ardından Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Son gelişmeler 'matruşka darbesi' iddiasını gündeme getirdi.

4 binden fazla kişi gözaltına alındı

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonlarda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi. Açıklamada, 4 bin 266 kişinin gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi.

Silah depoları basıldı, çalıntı eşyalar bulundu

Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı’daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

OHAL şartları devam ediyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kuruldu. Başkentte, ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Şehirde başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm resmi devlet binaları ile sosyal tesisler özel harekat askerleri tarafından gece gündüz korunuyor.

Başkentin tüm giriş ve çıkış yollarına polis kontrol noktaları kuruldu. Büyük alışveriş ve eğlence merkezleri, kafe ve restoranların çoğunlukta kapalı olduğu şehirde sadece marketlerden alışveriş yapılabiliyor. Başkentte toplu taşıma araçları ise hizmet vermeye devam ediyor. 19 Ocak'a kadar OHAL ilan edilen şehirde herhangi bir çatışmanın olmadığı, genel olarak durumun istikrarlı olduğu gözlemleniyor.

Kazakistan'ın en kritik ismi 'devlete ihanet'ten tutuklandı

Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov’un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada, komite tarafından 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun devlete ihanet maddesi gereği soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu suçu işlediği şüphesiyle Masimov'un gözaltına alındığı duyuruldu. Masimov'un soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

2016’da göreve getirilen Karim Masimov, LPG fiyatının artması nedeniyle başlayan, ülkenin batı ve güney şehirlerine yayılan protestolar nedeniyle 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmıştı. Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

‘20 bin iyi hazırlanmış terörist saldırıyor'

Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, “Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu. Ayrıca tüm güvenlik güçlerine elinde silahlı teröristleri görüldükleri yerde imha amaçlı ateş açma izni verdim. Dünya ülkelerinden eli silahlı isyancılarla görüşmeler yapmamız telkin ediliyor. Daha saçma bir öneri olamaz. Teröristlerle hiçbir görüşme ve müzakere yürütme niyetimiz yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev 'matruşka darbesi' mi yaptı? Protestoların ülkedeki iki iktidar grubu arasındaki hesaplaşma için kullanıldığına dair iddialar gündeme geldi. ‘Matruşka darbesi’ adı verilen senaryoya göre Tokayev, isyanı bahane ederek 5 Ocak’ta eski milli lider Nursultan Nazarbayev’i görevinden almakla kalmadı, yeğeni Abiş Samat Satıbaldıoğlu’nu da Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırdı. Nazarbayev’in yakın adamı Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (eski KGB) şefi Kerim Masimov da önce görevden alınıp ardından 'devlete ihanet' şüphesiyle gözaltına alındı. Rusya’yı da yardıma çağıran Tokayev konumunu güçlendirme fırsatı buldu. Rus yapımı bir oyuncak olan matruşka, ahşap el yapımı bebek figürlerinden oluşuyor. Açıldıkça içlerinden başka ahşap bebek figürleri çıkıyor.

Nazarbayev nerede? İsveç mi, Kırgızistan mı yoksa BAE mi?

Kazakistan’da yer yerinden oynarken ülkenin milli lideri Nursultan Nazarbayev’in nerede bulunduğu açıklık kazanmadı. 81 yaşındaki Nazarbayev’in Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan ya da İsviçre’ye kaçtığı öne sürülüyor. Nazarbayev, son olarak Rusya tarafından 27 Aralık’ta St. Petersburg şehrinde düzenlenen eski Sovyet Cumhuriyetleri Bağımsız Devletler (BDT) liderleri zirvesinde görülmüştü. ‘Matruşka darbesi’ senaryosuna göre Kazakistan’a binlerce asker yerleştiren Kremlin, Kazak eliti arasındaki düelloda Nazarbayev’den vazgeçerek Tokayev’e destek verme kararını almış görünüyor.

Rusya'dan Kazakistan'a onlarca tank, 200 askeri uçuş ve 3 bin asker

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in yardım çağrısına önceki gün olumlu yanıt veren Moskova’nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, 24 saatte Kazakistan’a neredeyse 3 bin asker gönderdi. Rusya Savunma Bakanlığına ait IL-76 ve AN-124 nakliye uçakları Rusya’nın elit hava indirme birliklerini Kazakistan’a ulaştırdı. Rusya’nın Kazakistan operasyonuna verdiği büyük önem atanan komutandan anlaşıldı.