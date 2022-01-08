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Osman Müftüoğlu'ndan okulların tatilini öne çekin çağrısı

Osman Müftüoğlu'ndan okulların tatilini öne çekin çağrısı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs salgınında Omicron varyantının yayılma hızına dikkati çekti, Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer’e sömestr tatilini birkaç hafta öne çekmesi için çağrıda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okulların tatilinin öne çekilmeyeceği ile ilgili açıklamalarla ilgili Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tekrar düşünülmesi çağrısında bulundu.

“Okulların -dolayısıyla dershanelerin- neredeyse bir tür ‘virüs yuvası’ haline geldiğini gösteren kaygılandırıcı gelişmeler var. Okul çocuklarında sadece koronavirüse değil, diğer kış virüslerine de (grip, soğuk algınlığı ve benzeri virüsler) beklenenden daha sık rastlandığı kesin. Diğer taraftan, şimdiye kadarkilerden çok daha yüksek bulaşma gücü olan ve bu nedenle vaka sayılarını geometrik olarak katlayıp çoğaltan, sinsi ve korunması son derece güç yeni bir varyantla karşı karşıyayız. Bu nedenle ‘zaten yaklaşan sömestr tatilini bir veya iki hafta öne çekmek’ en azından geçici de olsa ‘nefes almak’ adına etkili bir çözüm olarak düşünülebilir” diyen Müftüoğlu, “Göreve başladığından bu yana sürekli sahada olan yeni, çalışkan ve başarılı Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in, bu öneriyi bir kez daha değerlendirmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Müftüoğlu devamında şunları kaydetti:

“Ama şu noktada da yanlış anlaşılmak istemem: bana göre, okullar asla kapatılmamalıdır. Eğer bir genel kapanma söz konusu olursa -ki olmayacaktır- okullar son kapanan yerler olmalıdır.”

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