Okullar erken mi kapanacak? Omicron patladı Osman Müftüoğlu uyardı: Sömestr tatilini erkene çekin

Koronavirüsün Omicron vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle hızla artış yaşanmaya başlamış gözler yeni yıl kutlamalarına çevrilmişti. Pek çok ülke karantina uygulamalarını başlatmışken gözler okullara çevrildi. Çocuk vaka sayılarındaki artış üzerine Prof. Dr. Osman Müftüoğlu okulların ara tatilinin erkene çekilebileceği önerisinde bulundu.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Omicron vakalarındaki artışa yeni yıl kutlamaları etkisini değerlendirdi.

NTV'deki programında "Okullarda bir kapatma meydana gelebilir mi? Bazı üniversitelerin tümden uzaktan eğitime geçtiği haberleri geliyor." sorusunu değerlendiren Müftüoğlu sömestr tatilinin erkene çekilebileceğini şu sözlerle söyledi:

"Üniversitelerde uzaktan eğitim meselesi yeni bir bilgi biraz dana netleşmesi lazım. Üniversitelerde iki üç hafta uzaktan eğitime geçilebilir sonra tekrar başlayabilir. Ara vermenin çok büyük negatif etkisi olacağı kanaatinde değilim. Okulardaki duruma gelince yılbaşından sonra korktuğumuz olmazsa eğitim devam eder. Korktuğumuz olursa ne olur? Yeni yıl buluşmaları büyük bir tehdit. Tehdidin büyüdüğünü görürsek okulları kapatmak yerine, sömestr tatiline kısa süre kaldı Ocak sonu olacak tatil biraz erkene alınabilir, çocukların evde tutulması için aileler uyarılabilir."