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Murat Bardakçı ekran ekran gezen astrologlara ateş püskürdü: Modern baklacılar dinde yeri yok!

Murat Bardakçı ekran ekran gezen astrologlara ateş püskürdü: Modern baklacılar dinde yeri yok!

Murat Bardakçı'nın bir dönem program yaptığı Fatih Altaylı da dahil pek çok gazeteci, astrologları özellikle yeni yıl döneminde ekran ekran çıkarak tahminlerini açıklamalarını üzerine Bardakçı tepkisini bir yazıyla gösterdi.

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Tarihçi yazar Murat Bardakçı son yıllarda giderek moda olan astrologların yeni yıl öngörülerini hedefe aldı. Bir dönem Murat Bardakçı'nın beraber program yaptığı gazeteci Fatih Altaylı da son yıllarda astrologlarla yeni yıl konusunda program yapmasıyla öne çıkıyor.

"İnanmayıııııın!" başlıklı bir yazı kaleme alan Murat Bardakçı, astrologları 'modern baklacılar' olarak nitelendirdi.

İşte Murat Bardakçı'nın yazısından önemli başlıklar:

"Geçen gün sözünü ettiğim ihtimal doğru çıktı; eski senelerdeki bakla atan falcı kadınların zamâne versiyonu olan astrologlar 2021’nin son gününde ekranlara üşüştüler, gazete sayfalarını parsellediler ve yıldız haritalarına bakıp yeni sene hakkındaki kehanetlerini söylediler.

Neredeyse hepsinin ortak fikri, 2022’nin “zor” geçeceği idi...

Bu kadar celse gördüm, masaların havalanmasına, telepatların zihinleri okumasına, çaresiz kadıncağızların büyücülerin önüne servet yığmalarına vesaireye şahit oldum ama geleneksel falcıların, Tarot üstadlarının yahut “astrolog” denen modern baklacıların şimdiye kadar tek bir tahminlerinin bile doğru çıktığını görmedim!

Siz de göremeyeceksiniz; zaten bunların hakikat olmasının hem dünyevî, hem de dinî bakımdan imkân ve ihtimali yoktur, dolayısıyla inanmayııııın!"

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