Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu çıkışı! 'Biraz daha konuşsunlar' diye dalga geçiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını neden açıklamadığıyla ilgili konuştu. "Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir yarış mı var?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun cevabı yeni bir tartışmanın da fitilini ateşleyecek gibi...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye verdiği röportajda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir yarış mı var?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun verdiği "'Bir yarış varsa belediye başkanlarının kendi arasında" cevabı yeni bir tartışma başlatacak gibi... İşte Kılıçdaroğlu röportajından bazı bölümler...

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı rakip olarak görüyor mu?

-Devlet Bahçeli, “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir rekabet var” diyor. Siz Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?

Hayır, rakip olarak görmüyorum. Öyle kıran kırana bir rekabet falan da yok. Onların bu açıklamalarla hedeflediği şey şu: Acaba bunların içine bir nifak sokabilir miyiz? İttifakı dağıtabilir miyiz? CHP’yi karıştırabilir miyiz? Böyle bir arayış içindeler. Bunlar çocukça…

Başkanlarla gülerek karşılıyoruz

- “Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş ile kavga etsin, Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’yla kavga etsin”… Diyelim senaryo bu… Hiç bu durumu idare etmek zorunda kaldığınız, az da olsa bunu başardıkları bir an oldu mu?

Yoo, hayır. İpek Hanım; hem ben, hem belediye başkanı arkadaşlarım bunları gülerek karşılıyoruz.

“Biraz daha konuşsunlar” diyerek dalga geçiyoruz

- Nasıl yani? Bunlar söylendiğinde ne yapıyorsunuz?

Telefonda konuştuğumuz zaman “Biraz daha konuşsunlar” diyerek dalga geçiyoruz. Büyük bir samimiyetle söylüyorum, öyle bir ortam yok. Şöyle bir yalan da attılar: “Ekrem Bey randevu istedi, Kılıçdaroğlu vermedi…” Akıl tutulması gibi bir şey. Bunu söylerken hiç değilse sor, hadi bana ulaşamadın, basın koordinatörümüze sor, Ekrem Bey’e, onun arkadaşlarına sor, “Böyle bir şey oldu mu?” Yok, hayal âlemindeler…

Ben Genel Başkanım o Belediye Başkanı

- 31 Mart seçimlerinde kimse tanımıyorken, -hatta bu yüzden çok eleştirildiğinizi hatırlıyorum- Ekrem İmamoğlu’nu adaylığa ikna eden sizdiniz. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu kendi rakibini mi yarattı?

- Eğer aramızdaki ilişkiyi rekabet ilişkisi olarak algılarsak hatayı orada yaparız. Aramızda bir rekabet falan yok. Ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim görevim farklı, onun görevi farklı. Benim söylemlerim farklı, onunkiler farklı. Dolayısıyla her birimiz kendi alanımızda başarılı olmak istiyoruz. Bu aynı zamanda güç birliğini, birlikte mücadele etmeyi gerektirir.

Belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar

- Sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya, Aydın da… O yüzden bir araya gelip, ortak politika belirliyoruz. Dolayısıyla kimse kimseye rakip değil, herkes kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcıyor. Bizim politikamız bu. İnsanlar farklı yorumlayabilirler. Eğer bir yarışsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar. Güzel şeyler yapıyoruz. Bunlara tabii Erdoğan tahammül edemiyor.