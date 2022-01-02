Koronavirüste yeni hedef çocuklar! Korkulan oldu: Yüzde 58 hastaneye yatış arttı

Koronavirüs ABD'de son dönemde en çok 5-11 yaş arasını hedef almaya başladı. Çocukların hastaneye kaldırılma oranı yüzde 58 arttı.

Abone ol

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de günlük corona virüsü vaka sayıları rekor seviyelere ulaşırken, yetkililer gençler arasındaki vaka sayılarının hızla artışına dikkat çekti.

ABD’de çocukların 7 günlük hastaneye kaldırılma ortalamaları yüzde 58 artarken bütün yaş grupları arasında hastaneye kaldırılma oranı ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Reuters haber ajansı, hastaneye kaldırılan çocukların yüzde 25’inden daha azının aşılı olduğunu duyurdu.

Corona virüsünün en çok görüldüğü eyaletlerden Los Angeles’ta ise 18-29 yaş arasındaki vaka sayısı 1 ay önceye göre 8 kat daha fazlayken, 30’lu ve 40’lı yaşlarındaki hasta sayısı da 6 kat artmış durumda. Eyaletin bazı bölgelerinde 5-11 yaş arasındaki gençlerin hastalanma oranı da iki kat artarken diğer eyaletlerde de benzer bir artış eğilimine dikkat çekildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre salgının başladığı günden beri ABD’de 54.747.971 insanda corona virüsü tespit edilirken 825.552 insan da hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.