İstanbul'un aralık ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul'da aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 34,18 olarak kayda geçti.

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İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı perakende fiyat endeksine denk gelen ücretliler geçinme endeksi aylık bazda yüzde 9,65 oldu. Toptan eşya fiyat endeksi ise yüzde 11,96 oldu böylece yıllık toptan eşya enflasyonu da yüzde 47,1 oldu.

En fazla artış ev eşyası harcamalarında

Aralık 2021’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 20,11, gıda harcamalarında yüzde 14,35, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 6,29, konut harcamalarında yüzde 5, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,01, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,64 ve giyim harcamalarında yüzde 0,61 artış görüldü.

Aralık 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 22,89, kimyevi maddeler grubunda yüzde 18,49, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 18,30, gıda maddeleri grubunda yüzde 13,06, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 6,83, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,29, mensucat grubunda yüzde 4,01, artış görüldü.