Erman Toroğlu kaç yaşında ilk eşi çocuklarının annesi Şükran Toroğlu kimdir?

Eski hakem ve futbol yorumcusu olan Erman Toroğlu'nun Avukat Ezgi Yavuz ile evlenmesi magazin basınının gündemi oldu. 73 yaşındaki Erman Toroğlu 39 yaşındaki Ezgi Yavuz ile ikinci evliliğini yaptı. Karısıyla aralarında 34 yaş fark bulunan Erman Toroğlu 2017 yılında ilk eşi, 2 çocuğunun annesi Şükran Toroğlu'ndan boşanmıştı. Peki Erman Toroğlu kimdir, aslen nereli?

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Kendine has uslubu ile futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu evlendi. Avukat Ezgi Yavuz ile ikinci evliliğini yapan Erman Toroğlu ile eşi arasındaki 34 yaş fark magazin basınında olay oldu. Avukat olan Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz 39 yaşında. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile el ele Cihangir'de görüntülenen Erman Toroğlu, ilk eşi ve iki çocuğunun annesi olan Şükran Torunoğlu'ndan 2017 yılında tek celsede boşanmıştı. Peki Erman Torunoğlu kimdir, aslen nereli, ikinci eşi Ezgi Yavuz kimdir?

Toroğlu'nun evlendiği kişinin Cihangir sokaklarında birlikte yürürken görüntülendiği Ezgi Yavuz olduğu öğrenildi.

El ele görüntülenmişlerdi: Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Toroğlu, fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu Ezgi Yavuz'un görüntülendiklerini fark etmesini ardından eski hakemin elini bırakması dikkat çekmişti. Yavuz, Toroğlu'nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başlamıştı.

2017 yılında eşinden boşanmıştı

Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.

Erman Toroğlu kimdir: Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki EURO 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.