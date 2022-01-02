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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 10 gün içinde her 3 vakadan biri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 10 gün içinde her 3 vakadan biri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tedirgin eden açıklama. Şu anda her 4 vakadan birinin Omicron varyantı olduğunu belirten Bakan Koca, '10 gün  içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  hızlı yayılması ve kolay bulaşması nedeni ile Koronavirüs'ün Omicron varyantının birkaç hafta içinde Türkiye'de de baskın hale geleceğini söyledi. Koca, “10 gün  içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor” dedi.

Koronavirüs'ün önceki varyantlarda bulaş riskini azaltmak için iki metre mesafe yeterli iken Omicronun bulaşması ihtimali için bu mesafenin dahi yeterli olmadığına dikkati çeken Bakan Koca, yeni varyantın bilhassa kapalı ortamlarda daha uzak mesafeden de bulaştığı uyarısını yaptı.

Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu’nun haberine göre, Koca, “Şu anda her dört vakadan biri Omicron. Bir hafta on gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor. Hatta bu varyantın tümüyle baskın karakter kazanması bekleniyor" diye konuştu.

Koca şu ifadeleri kullandı:  "Aşıların etkinliği ve yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde ayrıca Omicron tipi varyantın baskın hale gelmesi ile pandemi döneminin sonunun gelebileceği öngörülüyor"

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