Marmaray zammı sonrası TCDD ve İBB arasında kavga çıktı! Murat Ongun'dan cevap geldi: Elinizi tutan yok

Marmaray'a gelen zam sonrası TCDD ve İBB arasında tartışma çıkardı. Marmaray ücretlerine gelen yüzde 236 zam sonrası TCDD zammın İBB tarafından hukuksuzca yapıldığını söyledi. Yanıt İBB sözcücü Murat Ongun'dan geldi. "Devlet kurumları trolleşmez" diyen Ongun ulaşımı bedava yapın çağrısında bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD'ye bağlı Marmaray'a yüzde 36 oranında zam yapıldı. Zam haberinin ardından TCDD'den sosyal medyanın gündemine oturan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilirken konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı ifade edilmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun TCDD'nin iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ongun, "TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok" dedi.

Yeni yılda Elektrik, doğalgaz ve köprülere yapılan zamların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD’ye bağlı Marmaray ücretlerine de yüzde 36 oranında zam gelmişti. Zammın ardından TCDD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilirken konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

TCDD’nin iddialarıyla ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun TCDD’nin açıklamasını alıntılayarak, “Devlet ‘dedikodu’ yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok.” ifadelerini kullandı.

TCDD: Zamlı tarife İBB tarafından uygulamaya konuldu

(TCDD) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

- 01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur.

- 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına % 15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen % 36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir.

- 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına %36'lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.

- Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur.

- UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

En kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı duyuruyoruz

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır.

- Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir.

- UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.