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Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Kıbrıs’ı salladı: Farklı bir alanda sürpriz gelebilir

Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Kıbrıs’ı salladı: Farklı bir alanda sürpriz gelebilir

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Kıbrıs Viva Otel’de sahne aldı. Balo salonunu dolduran hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi yaşatan Yaşar, güzelliği ile büyüledi.

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Yeni yıl için geri sayımı hayranlarıyla birlikte yapan başarılı sanatçı, “ İyi yıllar diliyorum, hepinizi seviyoruz. İyiki varsınız. Bizi dinleyen seven evlerine alan herkesi çok çok seviyorum ve teşekkür ediyorum” diyerek 2022’ye merhaba dedi.

2021’i değerlendiren Yaşar, “Kendi adıma mutluyum her zaman. Tabi ufak tefek hastalıkları covidleri geçirdik. Onun dışında benim için mutlu bereketli başarılı bir yıl olarak geçti. Bu yılı da ödüller ile kapattık. O yüzden şahsım olarak çok mutluyum. Hayatta en önemli olan şey sağlık ve huzur diyorum, bunu anladık. Onun gerisinde herşey olur, herşey hallolur” ifadelerini kullandı.



"Farklı bir alanda sürpriz gelebilir"
Yeni yıldan beklentilerini de sıralayan Yaşar, ”Herşeyden önce sağlık, mutluluk, enerji dolu başarılı şanslı ve güzel şarkılar üretebildiğim bir yıl olsun. İnşallah yeni umutlara, yeni hayallere kapılarımızı açtık bekliyoruz. Belki sürpriz projeler olabilir bakalım. Farklı bir alanda sürpriz gelebilir. Şubat ayında olacak. Bu sefer şarkı değil ama başka birşey” diyerek hayranlarını meraklandırdı.

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