Meteoroloji'den sarı uyarı! Yeni yılın ilk haftasında hava durumu
Meteoroloji'nin 2022 yılının Ocak ayı ilk haftasındaki hava durumu verilerine göre sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerimizde sarı kodlu yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Türkiye’nin genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı. Bu yağışlar İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı şeklinde kendini gösterecek.
Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, yurdun kalanında ise mevsim normallerinde seyredecek.
Denizlerde rüzgar Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz’de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.