İstanbul Valiliği duyurdu: Bir kamyonla 243 göçmen yakalandı

İSTANBUL Valiliği'nden, göçmen kaçakçılığı yapılan kamyonla birlikte iki şüphelinin yakalandığına dair açıklama yapıldı. Öte yandan bölgede 243 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle; "İlimizde 26 FD … plakalı kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin alınan ihbarın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce değerlendirilmesi neticesinde; Bayrampaşa ilçemizdeki bir AVM içerisinde park halinde yakalanan araç ile birlikte, sahibi ve şoförü olan şüpheli F.G ve Göçmen Kaçakçılığı olayı şüphelisi B.E gözaltına alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmada, Bangladeş başta olmak üzere çeşitli uyruklarda 243düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü Tuzla Geri Gönderme Merkezinde devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ilimizde düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. "