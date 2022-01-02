BIST 1.858
DOLAR 13,25
EURO 15,11
ALTIN 779,67
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valiliği duyurdu: Bir kamyonla 243 göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği duyurdu: Bir kamyonla 243 göçmen yakalandı

İSTANBUL Valiliği'nden, göçmen kaçakçılığı yapılan kamyonla birlikte iki şüphelinin yakalandığına dair açıklama yapıldı. Öte yandan bölgede 243 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu. 

Abone ol

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle; "İlimizde 26 FD … plakalı kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin alınan ihbarın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce değerlendirilmesi neticesinde; Bayrampaşa ilçemizdeki bir AVM içerisinde park halinde yakalanan araç ile birlikte, sahibi ve şoförü olan şüpheli F.G ve Göçmen Kaçakçılığı olayı şüphelisi B.E gözaltına alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmada, Bangladeş başta olmak üzere çeşitli uyruklarda 243düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü Tuzla Geri Gönderme Merkezinde devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ilimizde düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. "

ÖNCEKİ HABERLER
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 2022 çift yönlü geçiş ücreti zammı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 2022 çift yönlü geçiş ücreti zammı
Kemal Kılçdaroğlu ve Meral Akşener'den ortak miting! İzin verilmeyen meydan açıldı
Kemal Kılçdaroğlu ve Meral Akşener'den ortak miting! İzin verilmeyen meydan açıldı
Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı! Türkiye'ye iade edilmek üzere
Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı! Türkiye'ye iade edilmek üzere
Murat Bardakçı ekran ekran gezen astrologlara ateş püskürdü: Modern baklacılar dinde yeri yok!
Murat Bardakçı ekran ekran gezen astrologlara ateş püskürdü: Modern baklacılar dinde yeri yok!
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye için üzücü haber
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye için üzücü haber
Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Kıbrıs’ı salladı: Farklı bir alanda sürpriz gelebilir
Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Kıbrıs’ı salladı: Farklı bir alanda sürpriz gelebilir
Sızma girişiminde yakalandılar! 6 PKK'lı öldürüldü
Sızma girişiminde yakalandılar! 6 PKK'lı öldürüldü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş geliş ücreti 2022 kaç para oldu?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş geliş ücreti 2022 kaç para oldu?
Siyasi partiler 2021 yılını nasıl kapattı? En çok üye kazanan ve kaybeden parti hangisi?
Siyasi partiler 2021 yılını nasıl kapattı? En çok üye kazanan ve kaybeden parti hangisi?
Elektrik ve doğal gaz faturalarının yarısı devletten
Elektrik ve doğal gaz faturalarının yarısı devletten