BIST 1.858
DOLAR 13,25
EURO 15,11
ALTIN 779,67
HABER /  GÜNCEL

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı! Türkiye'ye iade edilmek üzere

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı! Türkiye'ye iade edilmek üzere

Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen FETÖ'den kapatılan Taraf gazetesinin eski yazarı Sevan Nişanyan tutuklandı.

Abone ol

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" dedi.

Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini aktaran Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" ifadelerini kullandı.

Nişanyan'ın pazartesi günü adliyeye götürüleceğini belirten İra Tzourou, şöyle devam etti:

Pazartesi günü sevk edileceği Siros Adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim.

Nişanyan, Türkiye'den firar ettikten sonra Yunanistan'da yaşamaya başlamıştı. 2008 yılında evli olduğu Müjde Nişanyan'ın üzerine dışkı dolu kavanozu boşaltmasıyla tepkilerin odağı olan Nişanyan, Yunanistan'da bulunduğu süreçte sık sık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan yayınlar yaptı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Bardakçı ekran ekran gezen astrologlara ateş püskürdü: Modern baklacılar dinde yeri yok!
Murat Bardakçı ekran ekran gezen astrologlara ateş püskürdü: Modern baklacılar dinde yeri yok!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu?
Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Kıbrıs’ı salladı: Farklı bir alanda sürpriz gelebilir
Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Kıbrıs’ı salladı: Farklı bir alanda sürpriz gelebilir
Sızma girişiminde yakalandılar! 6 PKK'lı öldürüldü
Sızma girişiminde yakalandılar! 6 PKK'lı öldürüldü
Siyasi partiler 2021 yılını nasıl kapattı? En çok üye kazanan ve kaybeden parti hangisi?
Siyasi partiler 2021 yılını nasıl kapattı? En çok üye kazanan ve kaybeden parti hangisi?
Elektrik ve doğal gaz faturalarının yarısı devletten
Elektrik ve doğal gaz faturalarının yarısı devletten
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu çıkışı! 'Biraz daha konuşsunlar' diye dalga geçiyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu çıkışı! 'Biraz daha konuşsunlar' diye dalga geçiyoruz
Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 otomobil kaç para oldu?
Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 otomobil kaç para oldu?
Marmaray zammı sonrası TCDD ve İBB arasında kavga çıktı! Murat Ongun'dan cevap geldi: Elinizi tutan yok
Marmaray zammı sonrası TCDD ve İBB arasında kavga çıktı! Murat Ongun'dan cevap geldi: Elinizi tutan yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 10 gün içinde her 3 vakadan biri...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 10 gün içinde her 3 vakadan biri...