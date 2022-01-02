Ünlü anketçiden olay tahmin! CHP, Mart ayında birinci parti olabilir bakın ama nasıl?

Ünlü anketçi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP'nin oylarının sabit kaldığını, ancak AK Parti'nin düşen oyları nedeniyle Mart ayında CHP'nin birinci parti olabileceğini iddia etti.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından son anketlerle ilgili tartışma çıkaracak paylaşımlara imza attı. CHP'nin oylarının sabit kaldığını ve tüm yaşananlara rağmen yükselmediğini belirten Kulat, AK Parti'nin oylarının yüzde 30'un altına indiğini savunarak CHP'nin Mart ayında birinci parti olabileceğini iddia etti. İşte Kulat'ın siyasi partilerin oy oranları ve beklentileriyle ilgili o paylaşımları...

Son zamlarla AK Parti'nin oyları yine düştü

- Kasım sonu itibariyle yüzde 30'un altına inen oy oranı... Aralık sonu açıklanan asgari ücret ve dövizi frenleme algısıyla 0.8 puanlık yükseliş ile yeniden 30'a çıkmıştı. Bu haliyle; -teşkilatın yeni bir motivasyon yakalama gayreti- son zamlar ve zamların zamanlaması ile sıfırlandı.

CHP'nin oylarında yükselme yok ama...

- CHP; sağ sol geçirgenliğinin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP'de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse Mart 2022'den itibaren birinci parti olur.

En istikrarlı yükselme İYİ Parti'de

- İyi Parti yükselme eğilimi en istikrarlı durumunda -zaman zaman duraksama olsa da- son 2 yılda hemen her ay yükseliş kaydetti. İktidar dolmuşundan inen her 4 yolcudan ikisi (durakta arkadan gelen yeni bir AK Parti dolmuşu yerine) İyi Parti otobüsünü tercih etti." ifadesini kullandı.

Siyasette asıl şekillenmeyi bu partiler belirleyecek

- Siyasetin asıl büyük şekillenme sürecini DEVA Partisi / Gelecek Partisi / Yeniden Refah Partisi / Bağımsız Türkiye Partisi / Demokrat Parti / HÜDAPAR / TDP gibi iktidardan oy alabilme potansiyeli olan partilerin 2022 nin ilk aylarındaki performansları belirleyecek.