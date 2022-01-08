Rusya'dan gövde gösterisi Kazakistan'a yolladığı KGAÖ'nün fotoğraflarını paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ve bugün devam eden KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin Kazakistan’a nakliyesinden görüntüler paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında “Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Il-76 askeri nakliye uçağı, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri’nin KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin askeri teçhizatlı birliğini Kazakistan Cumhuriyeti Almatı havaalanına teslim etti” ifadelerini kullandı.
KGAÖ barışı koruma kuvvetlerindeki Rus birliğinin nakliyesi, Kazakistan Almatı ve Zhitygen havalimanlarına Moskova, İvanovo ve Ulyanovsk bölgelerindeki havalimanlarından askeri nakliye uçaklarıyla devam ettiğini belirten Savunma Bakanlığı, birliklerin nakliye görüntülerini paylaştı.
Putin, Tokayev ile görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider ülkedeki son durumu görüşürken Tokayev, Putin'e ülkedeki durumun stabilize edildiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Comert Tokayev, şiddet olaylarının sürdüğü Kazakistan’daki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin yetkilileri, Kazak liderin Putin’i Kazakistan’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ülkedeki durumun istikrar kazanmakta olduğunu söylediğini belirtti.