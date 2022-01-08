BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31

Rusya'dan gövde gösterisi Kazakistan'a yolladığı KGAÖ'nün fotoğraflarını paylaştı

Rusya'dan gövde gösterisi Kazakistan'a yolladığı KGAÖ'nün fotoğraflarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ve bugün devam eden KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin Kazakistan’a nakliyesinden görüntüler paylaştı.

Rusya'dan gövde gösterisi Kazakistan'a yolladığı KGAÖ'nün fotoğraflarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında “Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Il-76 askeri nakliye uçağı, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri’nin KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin askeri teçhizatlı birliğini Kazakistan Cumhuriyeti Almatı havaalanına teslim etti” ifadelerini kullandı.

112
Rusya'dan gövde gösterisi Kazakistan'a yolladığı KGAÖ'nün fotoğraflarını paylaştı

KGAÖ barışı koruma kuvvetlerindeki Rus birliğinin nakliyesi, Kazakistan Almatı ve Zhitygen havalimanlarına Moskova, İvanovo ve Ulyanovsk bölgelerindeki havalimanlarından askeri nakliye uçaklarıyla devam ettiğini belirten Savunma Bakanlığı, birliklerin nakliye görüntülerini paylaştı.  

212
Rusya'dan gövde gösterisi Kazakistan'a yolladığı KGAÖ'nün fotoğraflarını paylaştı

Putin, Tokayev ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider ülkedeki son durumu görüşürken Tokayev, Putin'e ülkedeki durumun stabilize edildiğini söyledi.

312
Rusya'dan gövde gösterisi Kazakistan'a yolladığı KGAÖ'nün fotoğraflarını paylaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Comert Tokayev, şiddet olaylarının sürdüğü Kazakistan’daki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin yetkilileri, Kazak liderin Putin’i Kazakistan’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ülkedeki durumun istikrar kazanmakta olduğunu söylediğini belirtti.

412