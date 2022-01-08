Rusya'dan gövde gösterisi Kazakistan'a yolladığı KGAÖ'nün fotoğraflarını paylaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Comert Tokayev, şiddet olaylarının sürdüğü Kazakistan’daki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin yetkilileri, Kazak liderin Putin’i Kazakistan’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ülkedeki durumun istikrar kazanmakta olduğunu söylediğini belirtti.