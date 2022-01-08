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Ülke genelinde 53 bin polisle denetim: 588 aranan kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ülke genelinde 53 bin polisle denetim: 588 aranan kişi yakalandı

Türkiye'de eş zamanlı yapılan operasyonda 12 bin 911 karma ekip, 213 dedektör köpek ve 53 bin 572 personelin görev aldığı uygulama sonucunda; 588 aranan şahıs yakalandı, 31 şahıs gözaltına alınd.

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İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı. Ülke genelinde 12 bin 911 karma ekip, 213 dedektör köpek ve 53 bin 572 personelin görev aldığı uygulama sonucunda; 588 aranan şahıs yakalandı, 31 şahıs gözaltına alındı.

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