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Beşiktaş'ta korona kabusu kadın futbol takımına sıçradı! 8'i sporcu 10 kişinin testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta korona kabusu kadın futbol takımına sıçradı! 8'i sporcu 10 kişinin testi pozitif çıktı

BEŞİKTAŞ'ta futbol takımını vuran korona salgını bu kez de kadın futbol takımını vurdu. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8'i sporcu olmak üzere toplam 10 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

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Beşiktaş, Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Kır ve 8 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı için yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Hatayspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan, Teknik Direktörümüz Mesut Kır ve 8 sporcumuzda Pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan; Çelikhan, Kır ve sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

9 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Defne Belediyesi Atatürk Stadı’nda Hatayspor ile oynayacağımız maçta Beşiktaş Vodafone Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Atletik Performans ve Yardımcı Antrenörümüz Gizem Başkaya bulunacaktır.

Beşiktaş'ta erkek takımında 2 futbolcu daha korona oldu

Öte yandan Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcunun daha testleri pozitif sonuç verdi. 

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