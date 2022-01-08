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Bakan Mahmut Özer duyurdu: Yüzde 57 artış var

Bakan Mahmut Özer duyurdu: Yüzde 57 artış var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının yüzde 57 arttığını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının arttığını belirtip, "Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı. Tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezleri ve irtibat noktalarının kurulumlarını tamamladık. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır" dedi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılı Aralık ayı sonunda 3308 sayılı 'Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişikliklerin, meyvesini vermeye başladığı belirtildi. Düzenleme sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 159 binden yüzde 57’lik artışla 250 bine yükseldi. 'Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. 3'üncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin 3'te 1'inden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi. 

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