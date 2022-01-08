BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  GÜNCEL

Elektrik faturası zammı aralık ayından itibaren yansıdı İsmet Berkan isyan etti

Elektrik faturası zammı aralık ayından itibaren yansıdı İsmet Berkan isyan etti

"Birbirinden beter iki kötü haberim var, iyi haberim hiç yok" başlıklı yazısında gazeteci İsmet Berkan elektrik faturasına gelen zamların aslında Aralık'tan beri işletildiğini söyleyerek şunları söyledi "Kötü haberlerden birincisi şu: Siz elektriğin fiyatı 1 Ocaktan itibaren zamlandı sanıyorsunuz ama hayır, Aralık ayından itibaren kullandığınız elektriğe zam geldi."

Abone ol

Karar yazarı İsmet Berkan, elektriğe gelen zammın ardından yaptığı hesaplamaları paylaşarak, elektrik dağıtım şirketlerinin kredi borçları nedeniyle devletin hâlâ elektrik faturasının bir bölümünü üstlenmeye devam edeceğini, söylerken, zamların süreceğini söyledi. 

Berkan, şu ifadeleri kullandı:

"Evimize kadar elektriği getiren dağıtım şirketlerinin hiçbiri devlet şirketi değil. Buraları işleten yatırımcılar çok ciddi fiyatlar ödeyerek bu imtiyazları satın aldılar, alırken de yabancı para cinsinden krediler kullandılar. Yani dağıtım şirketleri doğaları gereği kâr amacı güdüyorlar, borç ödemeye çalışıyorlar.

Kötü haberi tahmin ettiniz sanırım: Devlet, hâlâ elektrik faturasının bir bölümünü üstlenmeye (en az yüzde 20) devam ediyor. Bu ise sürdürülemez bir şey, yani elektriğe bundan sonra zam da kaçınılmaz. Nerede duracak bu zamlar?

Uzun dönemde Türkiye’de elektriğin satış fiyatı 15 Amerikan cent’i civarındadır. Yani, doların değeri hiç değişmese dahi bugünkü fiyata yüzde 100’e yakın bir zamma ulaşana kadar fiyatlar artacak. Ama yarın ama ertesi gün. Bizim ev için 107 kuruş olan fiyat 2 liranın üzerine çıkana kadar yani. Bundan kaçış yok." 

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü restoran patronu eşini dövdü! Mahkeme kelepçe takıp evden uzaklaştırdı
Ünlü restoran patronu eşini dövdü! Mahkeme kelepçe takıp evden uzaklaştırdı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Resmi Gazete'de yayınlandı yeni banka kuruluyor
Resmi Gazete'de yayınlandı yeni banka kuruluyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 73 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 73 gözaltı kararı
İsrailli Bakan'dan iğrenç sözler! Müslüman kadınlara tecavüzü affederim
İsrailli Bakan'dan iğrenç sözler! Müslüman kadınlara tecavüzü affederim
Bendevi Palandöken'den gıdada indirim için acil KDV çağrısı
Bendevi Palandöken'den gıdada indirim için acil KDV çağrısı
Ülke genelinde 53 bin polisle denetim: 588 aranan kişi yakalandı
Ülke genelinde 53 bin polisle denetim: 588 aranan kişi yakalandı
Rusya, ABD'nin kirli geçmişini döktü: Amerikalılar gelince soyguna, tecavüze uğramamak zor oluyor
Rusya, ABD'nin kirli geçmişini döktü: Amerikalılar gelince soyguna, tecavüze uğramamak zor oluyor
İstanbul'un cinayet raporu açıklandı İşte en korkulan gün ve saatler
İstanbul'un cinayet raporu açıklandı İşte en korkulan gün ve saatler
Ali Babacan: Kemal Derviş'in politikalarını uyguladık
Ali Babacan: Kemal Derviş'in politikalarını uyguladık