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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman Konya hızlı treni vatman koltuğunda: Bir müjde daha verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman Konya hızlı treni vatman koltuğunda: Bir müjde daha verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından hızlı tren ile Karaman'a seyahat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman Konya hızlı treni vatman koltuğunda: Bir müjde daha verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak treni bir süre kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman Konya hızlı treni vatman koltuğunda: Bir müjde daha verdi

Ankara Sivas treni açılıyor

Ankara-Sivas hızlı tren hattı için konuşan Erdoğan "En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz." dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman Konya hızlı treni vatman koltuğunda: Bir müjde daha verdi

Konya'yı yüksek hızlı tren hattıyla yaklaşık 11 yıl önce buluşturduklarını anımsatan Erdoğan, "Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konya'mıza kadar bu hızlı, güvenli, konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretleriyle Mevlana Hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje, devreye girdiğinden beri hamdolsun milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman Konya hızlı treni vatman koltuğunda: Bir müjde daha verdi

Açılışı bugün yapılacak hat sayesinde Konya-Karaman arasının 50 dakikada katedilebileceğini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin önde gelen tarım sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olan Konya'nın bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğinden emin olduğunu söyledi.

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