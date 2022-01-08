Merkez Bankası verileri açıkladı! Kart harcamaları rekor kırdı

Merkez Bankası'nın 31 Aralık haftasında yapılan harcamaları açıkladı. Yılbaşı haftasına da gelen dönemde kredi kartı kullanımı rekor seviyeye yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 31 Aralık haftasında kartla yapılan harcamalar rekor seviyeye yükseldi. Aralık'ta enflasyon yüzde 36,1 ile 19 yılın zirvesine çıkarken gıda enflasyonu da yüzde 43,8 olarak kaydedilmişti. Yüksek enflasyon kartlı harcama verilerine de yansıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 31 Aralık haftasında kartlı harcamalar 194,7 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldi.

Veriler gıda ve market harcamalarının da rekor seviyede olduğunu gösterdi.

31 Aralık haftasında çeşitli gıda kategorisi altındaki kartlı harcamalar 21,3 milyar TL'ye çıktı. Market harcamaları ise aynı dönemde 68,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Böylelikle iki kategoride de tüm zamanların en yüksek haftalık verisi izlendi.

Aralık'ta enflasyon 19 yılın zirvesine, enflasyonda yayılım zirveye çıkmıştı

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,1 olmuştu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedilmişti.

Endekste kapsanan 415 maddenin 364'ünün fiyatında yükseliş yaşanmıştı.

Sepette artış yaşayan ürünlerin sepetin tamamına oranını gösteren yayılım endeksi de 2005 Ocak ayında başlayan son endeksin en yüksek seviyesine tırmandı. Turkey Data Monitor tarafından yapılan hesaplamaya göre Aralık ayında yayılım endeksi yüzde 91,7 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış endeks ise 90,6 olarak kaydedildi.