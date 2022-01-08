Devlet Bahçeli kaos heveslilerini uyardı: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde yaptığı konuşmada sokağa çıkma tartışmalarına değindi. "Bitiniz mi kanlandı?" diye soran Bahçeli, Türkiye'de de Kazakistan gibi olay çıkarma amaçları olduğunu öne sürdü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 16. dönem sertifika törenine katıldı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatı ile ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar aslında ne insanımızı tanırlar, ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar, ne de ekonomiden anlarlar. Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur, bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınıflandırılması; varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kast etmektir.Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır.

Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır. Türkiye vatan coğrafyasını sırtında taşımış. Zaman ve mekanın bereketli hamurunda yoğrulmuştur. Türk milleti vatanı bayrağı ve istikbali için çalışmıştır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.

Girmedikleri kılık yoktur

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur.

Bitiniz mi kanlandı?

Demirtaş teröristtir CHP Genel Başkanı ısrarla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Niye olacak? Hain olduğu için terörist olduğu için.

Sokakta barışçıl protesto telkinleriyle neyi planlıyorsunuz. Zamları enflasyon artışlarını sokakla birleştirip Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı planlıyorsunuz? Kazakistan'daki kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı?

CHP yönetimi siyaset mücadelesi millet dışı aktörlere millete muhalif odaklara göre kurgulanmış zillete gömülmüştür.

Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın

Kılıçdaroğlu, safi rüzgarsın. Uyarmadı deme bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Kimse sana el uzatmaz, can simidi bile atamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın. Sonra terörist Demirtaş'tan ikazname, HDP’den ihtarname, PKK ve FETÖ’den ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamaz.