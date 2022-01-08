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ATV'den EDHO için milyonluk dava iddiası! Dizinin yeni ismi ve adresi belli oldu dendi ortalık karıştı

ATV'den EDHO için milyonluk dava iddiası! Dizinin yeni ismi ve adresi belli oldu dendi ortalık karıştı

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz dizisiyle ilgili sular durulmuyor.

ATV'den EDHO için milyonluk dava iddiası! Dizinin yeni ismi ve adresi belli oldu dendi ortalık karıştı

Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizi 200'üncü bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacağı duyurulmasına rağmen yayınlanmamıştı.

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ATV'den EDHO için milyonluk dava iddiası! Dizinin yeni ismi ve adresi belli oldu dendi ortalık karıştı

ATV'de ekrana gelen fenomen proje, yapım şirketiyle kanal arasında ücret anlaşmazlığı iddiasıyla yayınlanmamıştı.

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ATV'den EDHO için milyonluk dava iddiası! Dizinin yeni ismi ve adresi belli oldu dendi ortalık karıştı

Yedinci sezonuyla dönmesi beklenirken dizi ani bir final kararı alınmış ve ekranlara veda etmişti.

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ATV'den EDHO için milyonluk dava iddiası! Dizinin yeni ismi ve adresi belli oldu dendi ortalık karıştı

Geçtiğimiz günlerde dizinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmıştı.

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