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Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkovac'ı tanımayan Tabipler Birliğini yerden yere vurdu Mehmet Ceyhan da 'Yaptırın diyemem' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkovac'ı tanımayan Tabipler Birliğini yerden yere vurdu Mehmet Ceyhan da 'Yaptırın diyemem' demişti

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac hakkında veri yok diyerek çeşitli eleştirilerde bulunan ve yaptırmayın çağrısı yapan Tabipler Birliği'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sahtekarlar, yalancılar' tepkisi geldi. Turkovac ile ilgili TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a destek vererek "Türk Tabipleri Birliği olarak insanlarımıza 'Turkovac yaptırın' demiyoruz. Veriler paylaşılmadan bunu söyleme olanağımız yoktur" demişti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı Turkovac hakkında eleştirilerde bulunan Türk Tabipler Birliği'ni hedefine aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tabipler Birliği'nin geçmişte vatandaşın hakkını savunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Erciyes Üniversitesi Turkovac aşısını üretiyor. Turkovac aşısı ilan ediliyor adamlar böyle bir şey yok diyor, siz ne sahtekarsınız ya? Ne yalancısınız ya? Madem biliyorsunuz da tabipler birliği olarak bir eseriniz var mı? Yapana da taş koydunuz? Biz şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptık biz o rezil hastanelere mahkum etmedik. Bu sahtekarlar, bu cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını bir gün savunmadı."

Turkovac aşısının onayı 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile  Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda düzenlenen TURKOVAC aşısına acil kullanım onayı verilmesi ve aşının seri üretimine başlanması töreninde açıklanmıştı.

Mehmet Ceyhan ve TTB 'Yaptırın diyemeyiz' demişti

Yerli aşı Turkovac ile ilgili Mehmet Ceyhan'dan sonra Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'dan da açıklama geldi. Mehmet Ceyhan'ın 'Yaptırın diyemem veri yok' sözlerine destek veren Fincancı "Mehmet Hocam da eminim ki Türk Tabipleri Birliği’nden aldığı destekle bu açıklamayı yapmıştır." dedi.

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