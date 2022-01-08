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Bolu'da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı

Bolu'da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı

Yol verme meselesi yüzünden içinde lise öğrencilerinin bulunduğu dolmuşa ateş açan taksi şoförü, gözaltına alındı.

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Bolu'da hafta sonları lise öğrencilerini 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na götüren dolmuş sürücüsü Mustafa T., Gerede ilçesinde taksi şoförü M.Y. ile 'yol verme' tartışması yaşadı.

Öğrenci dolu dolmuşa ateş açtı
Öfkelenen M.Y., aracıyla iki kez dolmuşun önünü kesmeye çalıştı sonrasında tabancayla 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa iki el ateş etti. Mermilerden biri şoför kapısına, diğeri de orta cama isabet etti.

Can kaybı ya da yaralanma olmadı
Yaralanan olmazken, panik yaşayan öğrenciler ve dolmuş sürücüsü Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu.

Taksiciye gözaltı
Bunun üzerine M.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Öğrencilerin aileleri ise taksi sürücüsünün en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

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