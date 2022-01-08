Hulusi Akar bedelli askerlik ücretini açıkladı Yunanistan'a tepki: Otur oturduğun yerde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı. Gündemle ilgili açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın açıklamalarına "Otur oturduğun yerde" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da medya temsilcileri ile buluştu. Terörle mücadeleden, ikili ilişkilere kadar geniş bir değerlendirme yapan Savunma Bakanı Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Vazifemizi hukuk çerçevesinde ve şeffaf bir biçimde yerine getiriyoruz” dedi. Akar’ın en dikkat çeken açıklamaları ise Yunanistan’a yönelikti.

Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarma iddia ve arzusuna “Oturun oturduğunuz yerde” diyen Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarının ayrıntıları şöyle:

Kime karşı silahlanıyorlar?

“İki ülke arasındaki sorunları barışçıl yöntemlerle diyalog ile çözmek istiyoruz. Yunanistan’ın tarihsel süreçte genişlemesi ortadayken, Türkiye yayılmacı olarak nitelendiriliyor. Tüm provokatif yaklaşımlara rağmen ‘görüşelim’ diyoruz. İki ülke arasında oluşturulan uzmanlar heyetinin dördüncü toplantısı Türkiye’de yapılacak. Açık davet yaptık, bekliyoruz. Biz NATO kapsamında Yunanistan ile müttefikiz. Buna rağmen başka ülkelerle anlaşmalar yapıyorlar. Hayal peşinde koşarak, ittifaklar yapmak NATO’yu zayıflatır. NATO varken, bunlar niye? Bir de silahlanma var. Kime karşı?

(Yunanistan’ın uluslararası ortam müsait yaklaşımı ile karasularını 12 mile çıkarma arzusu) Sakın bir hataya düşmesinler. ‘12 milin zamanıdır’ gibi yanlış hesap yapmasınlar. Bu yanlış hesabı başkaları da yaptı, Fırat Kalkanı operasyonunu düzenledik. Bizi test etmesinler, maceraya girmesinler. 6 mil yapmışsın, oturun oturduğunuz yerde. İki taraf da zenginliklerden istifade etsin, huzurla yaşasın.

(Casus Belli kaldırılsın çağrısı) Casus Belli bir milli güvenlik konusudur.