BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  DÜNYA

ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen bölge başkanı oldu! Dikkat çeken Kur'an-ı Kerim detayı

ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen bölge başkanı oldu! Dikkat çeken Kur'an-ı Kerim detayı

ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, New Jersey Eyaleti Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Selen, yemin ederek görevine başladı.

Abone ol

ABD’de ilk Türk Belediye Başkanı seçilen Tayfun Selen, New Jersey eyaletinin 500 bin nüfuslu Morris Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Selen, yemin ederek görevine başlarken, tören sonrası konuklara hitap etti. 25 yıl önce ABD'ye taşındığı belirten Türk asıllı ABD vatandaşı Selen, "Morris County'de yaşamaktan müteşekkirim ve Covid-19 salgının zorlukları yine kapımızda. Sakinlerimizi ve işletme sahiplerimizi korumak için bu kurul ile çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Selen, ilk yönetim kurulu toplantısına da bölgenin en üst yöneticisi olarak başkanlık etti.



Ülkenin ilk Türk belediye başkanı
Tayfun Selen, 1996 ABD'ye taşınmış, 2008'de ABD vatandaşı olmuştu. 2017'de 12 bin nüfuslu Chatham'ın belediye başkanına seçilen Selen, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk olarak tarihe geçmişti. Amerikan yasalarına uygun şekilde diğer üyelerin Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'e el basarak yemin ettiği törende Türk kökenli Tayfun Selen, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar bedelli askerlik ücretini açıkladı Yunanistan'a tepki: Otur oturduğun yerde
Hulusi Akar bedelli askerlik ücretini açıkladı Yunanistan'a tepki: Otur oturduğun yerde
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Netflix'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' göndermesine Ece Üner’den olay yanıt!
Netflix'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' göndermesine Ece Üner’den olay yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkovac'ı tanımayan Tabipler Birliğini yerden yere vurdu Mehmet Ceyhan da 'Yaptırın diyemem' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkovac'ı tanımayan Tabipler Birliğini yerden yere vurdu Mehmet Ceyhan da 'Yaptırın diyemem' demişti
İstanbul'da çırılçıplak E-5'te koştu görenler telefona sarıldı! Ekipler harekete geçti
İstanbul'da çırılçıplak E-5'te koştu görenler telefona sarıldı! Ekipler harekete geçti
Fahrettin Koca o haberlerle ilgili 'Yakalanmadan anlayamazsınız' diye uyardı
Fahrettin Koca o haberlerle ilgili 'Yakalanmadan anlayamazsınız' diye uyardı
Denizli'de yerinden söktüğü trafik ışıklarını 50 metre sürükleyen kadın sürücü şok geçirdi
Denizli'de yerinden söktüğü trafik ışıklarını 50 metre sürükleyen kadın sürücü şok geçirdi
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kardeşiniz sesinizi tüm dünyaya duyuracak
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kardeşiniz sesinizi tüm dünyaya duyuracak
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten gelir gelmez kebap paylaşımı
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten gelir gelmez kebap paylaşımı
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın 56 günde serbest kaldı
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın 56 günde serbest kaldı