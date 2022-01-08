Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sıkıysa havlayanları sustur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Son dönemde din eğitimi üzerine yapılan polemiği hatırlatan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Sıkıysa çık havlayanları sustur. Bu ülkede dinimize saldıranların hesabını sormayı biliriz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kursu açıklamalarına sessiz kalmasına tepki göstererek, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

4 senelik aradan sonra Türkçe'nin başkenti, tarih, kültür ve medeniyet şehri Karaman'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi yad ediyorum. Kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu o dava ellerinin emanetine sıkı sıkıya sarılacak, davamızın bayrağını hep birlikte daha da yükseğe çıkaracağız. Türkiye'yi güçlendirmeye, hedeflerine yaklaştırmaya devam edeceğiz.

"Milli savaş uçağımızla yeni bir lige çıkacağız"

Haftaiçi Ankara'da TUSAŞ'a ait Milli Muharip Uçak tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkartıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız, 2029'dan itibaren de göklerdeki yerini alacak, semalarımızı korumaya başlayacaktır. Türkiye milli savaş uçağının da envantere girmesiyle savunma sanayiinde yeni bir lige çıkacaktır.

Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Havlayanları sustur!

CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o.

O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız.



Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Biz bunu yutmayız. Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Biz bunu yutmayız. Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.

Şahsiyetini 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk

Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştıklarında yanımızda yine siz vardınız. 17-25 Aralık yargı emniyet girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız. Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak, Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız. Eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz.

Yeri geldi ülkemizi güney sınırından terör koridoruyla kuşatmaya çalışan emperyalistlere meydan okuduk, yeri geldi bölücü örgütün şehir eşkıyalarına şahsiyetini 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk, yeri geldi çalışmadan üretmeden servetine servet katmaya alışmış para babalarına meydan okuduk. Ama bir an olsun bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik.

Gazete manşetlerinden bize ömür biçtiler, gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye çalıştılar, uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar, hukuk garabetleriyle milletin tercihine ipotek koymaya yeltendiler, terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi Suriyelileştirmek istediler, hepsinin de üstesinden geldik. Fitne siyasetinin bu toprakları zehirlemesine, bu ülkeyi esir almasına fırsat vermedik.

Karaman ulaşımda artık farklı bir aşamaya geçti

Ülkenin felaketinden rant devşirmeye çalışan gözü dönmüşlere rağmen Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. Daha çok çalışacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerden en önemlisi Konya-Karaman hızlı tren hattıdır. Toplam yatırım bedeli 1,4 milyar liraya ulaşan bu projeyle Karaman artık ulaşımda farklı bir aşamaya geçmiştir. Konya-Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz olacak.