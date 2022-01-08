BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  GÜNCEL

Ak Partili seçmene küfreden İyi Partili Ahmet Göçmez serbest kaldı

AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler eden Ahmet Göçmez, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Abone ol

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan İyi Partili Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti.

Sigara fiyatlarına gelen zamlar üzerine ağza alınmayacak cümleler kuran Ahmet Erhan Göçmez, kamuoyunun gündemine oturdu.

Erhan Göçmez, polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Dilovası ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

SERBEST KALDI
Göçmez, bugün işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Göçmez'in, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest kaldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Giresunspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray Giresunspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Bolu'da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı
Bolu'da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı
Hulusi Akar bedelli askerlik ücretini açıkladı Yunanistan'a tepki: Otur oturduğun yerde
Hulusi Akar bedelli askerlik ücretini açıkladı Yunanistan'a tepki: Otur oturduğun yerde
Netflix'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' göndermesine Ece Üner’den olay yanıt!
Netflix'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' göndermesine Ece Üner’den olay yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkovac'ı tanımayan Tabipler Birliğini yerden yere vurdu Mehmet Ceyhan da 'Yaptırın diyemem' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkovac'ı tanımayan Tabipler Birliğini yerden yere vurdu Mehmet Ceyhan da 'Yaptırın diyemem' demişti
İstanbul'da çırılçıplak E-5'te koştu görenler telefona sarıldı! Ekipler harekete geçti
İstanbul'da çırılçıplak E-5'te koştu görenler telefona sarıldı! Ekipler harekete geçti
Üsküdar'da sağlık raporu vermeyen aile hekimine tekme ve yumruklu saldırı
Üsküdar'da sağlık raporu vermeyen aile hekimine tekme ve yumruklu saldırı
Fahrettin Koca o haberlerle ilgili 'Yakalanmadan anlayamazsınız' diye uyardı
Fahrettin Koca o haberlerle ilgili 'Yakalanmadan anlayamazsınız' diye uyardı
Denizli'de yerinden söktüğü trafik ışıklarını 50 metre sürükleyen kadın sürücü şok geçirdi
Denizli'de yerinden söktüğü trafik ışıklarını 50 metre sürükleyen kadın sürücü şok geçirdi