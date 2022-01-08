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Galatasaray, Giresunspor’a mağlup oldu

Galatasaray, Giresunspor’a mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında, GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de gol üretemedi.

11. dakikada sahneye çıkan Suleymanov, Giresunspor'u öne geçiren golü attı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor devre arasına 1-0 önde gitti.

Galatasaray zirveden uzaklaştı
İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda devam etti. Galatasaray, rakip kalede pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray, maçtan puansız ayrılarak 27 puanla 10. sırada yer aldı ve zirve takibinden bir hayli uzaklaştı.

Giresunspor ise puanını 25 yaptı ve 13. sıraya yükseldi.

Fatih Terim'e protesto

Taraftar maç sonuna doğru Fatih Terim'i protesto etti. Tecrübeli hocanın protesto edilmesi göreve geldiğinden bu yana ilk kez oldu.

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