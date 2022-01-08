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Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'la berabere kaldı

Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'la berabere kaldı

Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un stadında oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında ev sahibi Alanyaspor, Babacar'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

38. dakikada Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, topu filelere gönderdi. Gol sonrası sevinç gösterisi nedeniyle Ömer Ali, sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından Ömer Ali Şahiner'in Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Ömer Ali Şehiner ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Konuk Başakşehir, 45. dakikada Caiçara'nın uzaktan attığı golle skora denge getirdİ 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik bozulmadı
55. dakikada bu kez Alanyaspor, 10 kişi kaldı. Bu dakikada Umut Güneş, orta sahada yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 12. maçta da (8 galibiyet, 4 beraberlik) yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, puanını 34'e çıkardı.

Galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıkan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 29'a çıkardı.

Öte yandan ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Francesco Farioli, koronavirüse yakalanması dolayısıyla takımıyla maça çıkamadı.

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