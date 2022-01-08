BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan: Alışılmış bir siyasi parti olmayacağız

Ali Babacan: Alışılmış bir siyasi parti olmayacağız

DEVA Partisi lideri Babacan, Beşiktaş 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Babacan, ilk günden itibaren alışılmış bir siyasi parti olmayacaklarını belirtti.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı uygulamasını durduracaklarını söyledi.

Babacan, partisinin Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde düzenlenen Beşiktaş 1. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak hızla büyüdüklerini belirterek, gösterilen ilgi için teşekkür etti.

Geçen yıl oran olarak üye sayısını en fazla artıran parti olduklarını aktaran Babacan, üye sayısının şu ana kadar 100 bini geçtiğini bildirdi.

"Alışılmış bir siyasi parti olmayacağız"

Vatandaşların, ülkeyi krizden çekip çıkaracak bir kadro beklediğini ifade eden Babacan, ilk günden itibaren alışılmış bir siyasi parti olmayacaklarını söylediklerini hatırlattı.

İktidarlarının ilk günlerinden itibaren yapılacakları belirlediklerini ve kamuoyuyla paylaştıklarını anlatan Babacan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 5 ayrı alanda eylem planımızı açıklamış durumdayız. Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi hazırladık. Tam demokrasiye geçiş eylem planı adını verdiğimiz bu hazırlığı da parlamenter sistemi istediğini söyleyen diğer siyasi partilerle de oturduk konuştuk. Anayasa değişikliği gerektiren bir çalışma olduğu içindir ki bugünden Meclis'te nitelikli çoğunluğu sağlayacak bir hazırlığı bugünden yapmak gerektiği için diğer siyasi partilerle de beraber çalıştık. Çalışma önemli bir noktaya geldi, son rötuşlardan sonra birkaç haftaya kadar tamamlanacak."

Merkez Bankası Başkanını değiştirerek istikrar sağlayamazsınız

Ekonomi, eğitim, büyüme, refahta istikrar olacağını dile getiren Babacan, "Mevsimlik işçi gibi durmadan Merkez Bankası Başkanını değiştirerek istikrar sağlayamazsınız. Bilime, akla dayanmayan tuhaf ekonomik deneylerle istikrar da güven de sağlayamazsınız. İpe sapa gelmez ekonomi teorileri deneyerek halkımızın tertemiz dini duygularını istismar ederek güven sağlayamazsınız." dedi.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'nin bir benzeri olan Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı ile ilgili eleştirilerini hatırlatan Babacan, şöyle konuştu:

"İnşallah işbaşına gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi, bu uygulamayı anında durdurmak. Tabii ki devlette devamlılık esastır, ne olursa olsun, devletin sözü sözdür. Önceki hükümetler döneminde de olsa özellikle ekonomik alanda bazı şeylerin altına imza atıldıysa bir taahhütte bulunulduysa o taahhütlerde devamlılık esastır. Yargı yolu tabii ki açıktır. Tabii ki idari denetim, yargı denetimi, Meclis denetimi yapılacaktır ama yanlışların uygulamasına yeni yanlışlara izin vermeyiz. İş başına geldiğimiz gün yanlışları o noktada durdururuz."

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'la berabere kaldı
Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'la berabere kaldı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sıkıysa havlayanları sustur!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sıkıysa havlayanları sustur!
Galatasaray Giresunspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray Giresunspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Bolu'da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı
Bolu'da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı
Hulusi Akar bedelli askerlik ücretini açıkladı Yunanistan'a tepki: Otur oturduğun yerde
Hulusi Akar bedelli askerlik ücretini açıkladı Yunanistan'a tepki: Otur oturduğun yerde
Netflix'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' göndermesine Ece Üner’den olay yanıt!
Netflix'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' göndermesine Ece Üner’den olay yanıt!
Bolu'da 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı! Sebebi bakın ne
Bolu'da 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı! Sebebi bakın ne
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkovac'ı tanımayan Tabipler Birliğini yerden yere vurdu Mehmet Ceyhan da 'Yaptırın diyemem' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkovac'ı tanımayan Tabipler Birliğini yerden yere vurdu Mehmet Ceyhan da 'Yaptırın diyemem' demişti
İstanbul'da çırılçıplak E-5'te koştu görenler telefona sarıldı! Ekipler harekete geçti
İstanbul'da çırılçıplak E-5'te koştu görenler telefona sarıldı! Ekipler harekete geçti