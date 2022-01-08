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Şanlıurfa Akçakale'de hain saldırı: 3 askerimiz şehit oldu

Şanlıurfa Akçakale'de hain saldırı: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale'de teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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