Fatih Terim: Galatasaray'da ben buna alışkın değilim

Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Ben buna alışkın değilim" dedi.

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılar son 9 maçta 8. puan kaybını yaşadı.

Maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, "Ben buna alışkın değilim" dedi. BeIN Sports'a karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, "Hoş değil. Açıkçası beklemediğim bir şeydi. O kadar alıştık ki kaleye gelmeden gol yemeye! Golden sonra çabuk kırıldık. Onun altından kalkamaz bir görüntü verdik. Az da olsa gole yaklaştık. Beraberliği erken bulsaydık kazanabilirdik. Ama bu da bugün iyi oynamadığımız gerçeğini değiştiremezdi. Devre sonundaki iyi futbolu bu maçta oynayamadık" dedi.

Galatasaray buna hiç alışkın değil

Üzgün olduğunu vurgulayan Terim, "Galatasaray'da ben buna alışkın değilim. Galatasaray buna hiç alışkın değil. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkışları kabul ediyorum ama inişe devam ediyoruz. Bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunu söylemekten gına geldi! Golcü mevkisindeki oyuncularımız yoklar. Ama Galatasaray kimle çıkarsa çıksın bir şekilde kazanmalı. Bunun başka bir şekli yok. Bunları da düşünerek bu savaşa girdik. Hakikaten üzgünüz. Galatasaraylılar da ben de buna alışkın değilim. Yaşayacağız, göreceğiz. Yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Maçtan önce ağlayın ve maçtan sonra gülün

Taraftarın protestolarının sorulması üzerine Terim, "İçeri giriyordum. Tepkiyi duyunca dışarı çıktım ve oyuncuları tek tek içeri aldım. Kimse bunu hak etmiyor, herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Ben onların kötü zamanda yanlarındayım, iyi zamanda sahne onların olmalı. Çok üzüldüklerini biliyorum. Ama eskiden biz oynarken hep gelip soyunma odasında ağlardık. Antrenörlük dönemimde hep, 'Maçtan sonra üzülüp ağlamaktansa, maçtan önce ağlayın ve maçtan sonra gülün' derdim. 'Ağlayıp ağlamamak sizin elinizde' diyorum. Kafalarını iki elinin aralarına alıp düşünecekler. Kötü sözleri hak etmiyorlar. Bizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edecek yine onlar. Ama kötü sözü hak etmiyorlar. Taraftar tepki gösterebilir ama kırıcı olmamalı. İyi oyunların da galibiyet getirmediği bir sezonu yaşıyoruz. Üzgünüm. Ama futbolda yaşayıp göreceğiz, bakalım neler olacak?" açıklamalarını yaptı.