Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 40 kilo verdi

6 ayda nasıl 40 kilo verdiğini anlatan Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Egzersize başladım. Neredeyse her gün spor yaptım ve düzgün beslendim” dedi.

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kilo verme başarısının sırlarını paylaştı.

New York Post'a konuşan Pompeo, geçen yıl 14 Haziran'da tartıldığında 136 kilo olduğunu görünce, ertesi gün eşi Susan Pompeo'ya “O gün bugün” dediğini söyledi.

Kilo vermek için elinden geleni yapma kararı aldığını belirten Pompeo, “Egzersize başladım. Neredeyse her gün spor yaptım ve düzgün beslendim. Kilolar da azalmaya başladı.” dedi.

Evine spor salonu yaptırdı

58 yaşındaki Pompeo, evinin bodrum katına bir spor salonu yaptırdığını söyleyerek “Haftada 5 ya da 6 kez buraya gelip yarım saat egzersiz yapmaya çabaladım. Öyle bilimsel bir tarafı da yoktu. Eğitmen ya da diyetisyenle çalışmadım. Tek başımaydım.” dedi.

40 kilodan fazla verdi

“Aslında hayatım boyunca kilo verme mücadelesi içindeydim” diyen Pompeo, daha sağlıklı bir hale gelebilmek için doğru kafa yapısının bulunması gerektiğini dile getirdi.

6 ay içinde 40 kilodan fazla verdiğini söyleyen Pompeo, “Benim için mesele bunu doğru bir şekilde yapıp yeteri kadar disiplinli davranmak.” diye konuştu.

“Ben salata alayım”

Ailesinin İtalyan kökenli olduğunu ve bu yüzden de makarna, ekmek, peynir ve tatlı gibi yemekleri sevdiğini belirten Pompeo, “Aile ve arkadaşlarımızla yine bu yemeklerin tadını çıkaracağız. Tabii bu sefer ben 'Salata alayım' diyen kişi olacağım.” dedi.