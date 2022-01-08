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Galatasaray taraftarından Fatih Terim ve yönetim aleyhinde tezahürat
Sarı-kırmızılı taraftarlar Giresunspor maçında alınan yenilgi sonrası çılgına döndü. Fatih Terim ve yönetim aleyhinde tezahürat yaptı.Abone ol
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 85. dakikada teknik direktör Fatih Terim'e, "Söylesene Fatih Hoca, takım neden oynamıyor?" şeklinde tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları aynı zamanda yönetime, "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" ve "Yönetim istifa", futbolculara ise "Formayı çıkarın, s.... gidin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.