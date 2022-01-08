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Milli Savunma Bakanlığı: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası PKK hedeflerine yapılan ateş sonucu 12 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi hudut hattında teröristler tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucunda 3 askerimiz şehit düşmüş, 1 askerimiz ise yaralanmıştı.

PKK/YPG hedefleri vuruldu
Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından Tel Abyad’ın batısında tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye'de konuşlu TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

12 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

"Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız"
"Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."

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