Gazeteci Mehmet Akif Ersoy seslendirdiği eserle büyük beğeni topladı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Nihal Atsız'ın 'Geri Gelen Mektup' adlı şiirini söyledi. Ersoy'un bu çalışması büyük beğeni topladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Bugün benim doğum günüm.

Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim bir gün oldu. İlgi ve beğenilerinize sunarız… Eleştirilerinize de tabii :)" ifadelerini kullandı.