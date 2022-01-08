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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy seslendirdiği eserle büyük beğeni topladı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy seslendirdiği eserle büyük beğeni topladı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Nihal Atsız'ın 'Geri Gelen Mektup' adlı şiirini söyledi. Ersoy'un bu çalışması büyük beğeni topladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Bugün benim doğum günüm.

Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim bir gün oldu. İlgi ve beğenilerinize sunarız… Eleştirilerinize de tabii :)" ifadelerini kullandı.

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