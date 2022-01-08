Gazeteci Mehmet Akif Ersoy seslendirdiği eserle büyük beğeni topladı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Nihal Atsız'ın 'Geri Gelen Mektup' adlı şiirini söyledi. Ersoy'un bu çalışması büyük beğeni topladı.Abone ol
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Bugün benim doğum günüm.
Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim bir gün oldu. İlgi ve beğenilerinize sunarız… Eleştirilerinize de tabii :)" ifadelerini kullandı.
Bugün benim doğum günüm.— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) January 8, 2022
Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim bir gün oldu.
İlgi ve beğenilerinize sunarız… Eleştirilerinize de tabii :)
Mehmet Akif Ersoy - Geri Gelen Mektup https://t.co/LjidYU8rO0 @YouTube aracılığıyla