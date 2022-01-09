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Üsküdar’da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cipte yangın çıktı

Üsküdar’da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cipte yangın çıktı

Üsküdar’da alkollü cip kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan lüks cip hurdaya döndü. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaza, Üsküdar Libadiye Kavşağında gece 01.20 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alkollü şekilde cip kullanan 34 LA 5751 plakalı Porsche marka lüks cipin şöförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşakta bulunan köprü ayağına çarptı.

Köprü ayağına çarpan cip yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak alev aldı. Motor kısmı alev alan cipteki yangın kısa sürede söndürülürken kazada sürücü ve yolcu yara almadı.

Hurdaya dönen lüks cipin içerisinde bulunan bir yolcu ise alkollü sürücü arkadaşını kaza yerinde bırakarak olay yerinden taksi ile ayrıldı. Vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri tarafından alkol testi yapılan sürücüsünün alkollü çıkması sebebiyle ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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