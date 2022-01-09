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Durum fena! Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı

Durum fena! Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı

 AVUSTRALYA'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 100 bin 11 vakayla ülke genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı.

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Kovid-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, dün kaydedilen 115 bin 984 vakanın ardından bugün de 100 bin 11 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Yeni vakalarla ülkede virüsün ilk kayıtlara geçtiği 25 Ocak 2020’den bu yana tespit edilen vaka sayısı 977 bin 444'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’dan ölenlerin sayısı da 2 bin 367'ye ulaştı.

Resmi verilere göre, halihazırda 596 bin 739 aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede yatan 4 bin 246 kişiden 291'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

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