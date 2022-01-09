Ahmet Emre Bilgili kimdir aslen nereli neden MEB görevinden alındı?

Milli Eğitim Bakanı yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alındı ve yerine Nazif Yılmaz atandı. Bu gelişmenin ardından Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu ailelik yapan Ahmet Emre Bilgili'nin hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Ahmet Emre Bilgili, aslen nereli, eşi Hamide Bilgili ve çocukları kimdir?

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanı yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Yerine atanan yeni isim ise Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olan Nazif Yılmaz oldu. Ailesi tarafından hastanede bırakılan Etiyopya asıllı Adem'in koruyucu ailesi olan ve onu 3. çocukları yerine koyan Ahmet Emre Bilgili'nin hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Ahmet Emre Bilgili, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Hamidiye Bilgili ve çocukları kimdir?

Ahmet Emre Bilgili kimdir: Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana’da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Adana'da tamamlayan Ahmet Emre Bilgili üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olan üçüncü çocukları yaptı.

Ahmet Emre Bilgili, 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazandı.

Ahmet Emre Bilgili daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim

üyesi olarak atandı. Ahmet Emre Bilgili aynı yıllarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni'nin organizatörlüğünü üstlendi.

Aynı zamanda yazarlık yanı da bulunan Bilgili bir dönem Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar kaleme aldı.

Ahmet Emre Bilgili, 1999 yılında Marmara Üniversitesine atandı.

İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Ahmet Emre Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, en son 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyor.

Öte yandan Ahmet Emre Bilgili'nin eşi Hamide Bilgili'dir. İki çocuk sahibi Bilgili çifti, doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olan üçüncü çocukları yaptı.