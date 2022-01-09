TURKOVAC'ın mucidi Aykut Özdarendeli Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile kıyaslanmasına bakın ne dedi?

Yerli aşı TURKOVAC'ı hizmete sunan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Biontech'in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci ile kıyaslanmasıyla ilgili konuştu.

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TURKOVAC aşısı Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu ekip tarafından geliştirildi.

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ülke genelindeki uygulanmasına başlandı.

İngiltere, Almanya, ABD, Rusya ve Çin dahil toplam 10 ülke kendi aşısını üretiyordu. TURKOVAC aşısı ile birlikte Türkiye de bu listeye dahil oldu.

Gurur veren tablo sonrası TURKOVAC'ı hizmete sunan Aykut Özdarendeli, Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci ile kıyaslanmaya başlayanlar oldu.

"Hakkaniyet ve alçakgönüllülük abidesi"

Aykut Hoca'ya bu kıyaslanmayı hatırlatan Hürriyet muhabirine verdiği cevabı Ahmet Hakan bugünkü yazısında aktardı:

“Biz onlarla gurur duyuyoruz. Avrupa’daki milyonlarca Türk için de gurur vesilesi oldular. Bu açıdan ayrı bir kıymetleri var. Bizim yaptığımız TURKOVAC’ın, Türkiye şartlarında ve gerçeklerinde değerlendirildiğinde aynı büyüklükte bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ama bu iki durum, bire bir karşılaştırılacak işler değil.”