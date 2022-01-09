Hemşire Batuhan Yiğit boğazı kesili halde ölü bulunmuştu büyük bir sır vermiş
Denizli'de kayıp olarak aranan, 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit, ormanlık alanda boğazı ve elinin çeşitli yerleri kesilmiş halde cesedi bulundu. Genç adamın araları bozuk olan üniversiteden bir arkadaşına büyük bir sır verdiği o kişinin de Batuhan'ın kız arkadaşına söylemekle tehdit ettiği iddia edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı. 30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi.
Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü. 6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan aile üyelerinden Yiğit'in annesi ve ablası 7. günde ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıktı.
Anne ve abla burada kayıp olan genç hemşirenin bulunması ve görenlerin polisi araması için çağrıda bulundu. Anne Fatma Yiğit programda, oğlunun İstanbul'a hemşire olarak atandığını ama bize uzak olduğu için gitmeye gönlü olmadığını söyledi.
Anne Yiğit, "Hep yanımızdaydı. Hep aile olarak beraberdik. Gideceği için duygusallığımı çok belli ettiğim için mi gitmek istemedi bilemedim. Kurban olduğum Allah'ım yardım etsin."