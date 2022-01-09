Blinken 'Ruslar evinize bir kere girince çıkarması zor' dedi Rusya'nın Kazakistan yanıtı olay oldu

Kazakistan'a giden Rusya öncülüğündeki askerlerle ilgili ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Ruslar evinize bir kere girince çıkarması zor" dedi. Irak, Vietnam Suriye örneklerini veren Rusya, "ABD evinize girince hayatta kalmak zordur" açıklamasını yaptı.

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Kazakistan'da akaryakıt artışlarını protesto gösterileri ABD ile Rusya'ya karşı karşıya getirdi.

Göstericileri "terörist" olarak nitelendiren orduya, "uyarıda bulunmadan ateş açma" yetkisi veren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de ülkesine asker gönderdiği için teşekkür etti.

ABD endişeli!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü yaptığı açıklamada Kazakistan'da devam eden olağanüstü hâl dolayısıyla endişeli olduğunu belirtti ve "ABD'nin Kazakistan'a giden Rusya öncülüğündeki askerlerle ilgili soru işaretleri var" diye konuştu.

Blinken, "Yakın tarih bize gösteriyor ki Ruslar bir kere evinize girince, geri çıkarmak çok zor olabilir" dedi ve ekledi:

"Kazak kolluk kuvvetlerinin protestolarla hukuka uygun, protestoculara saygılı ve orantılı bir şekilde başa çıkma kapasitesi olduğunu düşünüyorum.

"Bu yüzden neden dışardan yardım isteme ihtiyacı duydukları net değil. Daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz."

Rusya: ABD evinize girince hayatta kalmak zordur

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaya "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, tecavüze uğramamak ve soyulmamak zordur" diye yanıt verdi.

Açıklamada "Bu davetsiz misafirleri kapılarının eşinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavlar, Libyalılar, Suriyeliler ve daha çok sayıda şanssız insanın ekleyecek çok şeyi var" ifadeleri yer aldı.

Kazakistan'da neler oldu?

Kazakistan'da günler süren protestoların ardından Cuma günü, polisin "tüm sokaklarda kontrolü sağladığı" açıklaması yapıldı.

Ülkede yetkililer daha önce en büyük kent olan Almatı'daki protestolara yapılan müdahalelerde "26 silahlı suçlunun" öldürüldüğünü; 3 binden fazla kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.

Çatışmalarda 18 güvenlik görevlisinin de öldüğü duyurulmuştu.

Kazakistan'da altı gün önce akaryakıt zammının protesto edildiği gösteriler, hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü.

Muhalif gruplar, hükümetin "terörizm" suçlamasını reddediyor.