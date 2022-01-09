Semra Güzel HDP milletvekili kimdir aslen nereli terörist Volkan Bora ile ilişkisi

2017 yılında öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile HDP milletvekili Semra Güzel'in samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Terörist ile Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarında yakın pozlar veren HDP'li Semra Güzel merak konusu oldu. Peki Semra Güzel kimdir, aslen nereli, evli mi eşi var mı? Volkan Bora'nın neyi oluyor?

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Terör örgütü PKK ile HDP'nin omuz omuza ilerlediği bir kez ortaya ortaya çıktı. Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Bu gelişme sonrasında HDP'li Semra Güzel merak konusu oldu. Peki Semra Güzel kimdir, aslen nereli, evli mi eşi var mı? Volkan Bora'nın neyi oluyor?

Superhaber yazarı Ceyhun Bozkurt, PKK'nın örgüt içinde kültleşmiş kurallarından birisi haline gelen 'Değer Ailesi'ne vurgu yaptığı köşe yazısında, "Bu kurala göre, ölen teröristlerin yakınları, ailesinin bir değer ürettiğine inanılmakta. Bu çerçevede de terör örgütü, Değer Ailesi diye tanımladıkları kendilerine yakın kişilere, çeşitli anlamlarda destekler sunmakta, önlerini açmakta. Örneğin siyasi ayak olan partinin yönettiği belediyeler ve sözde STK’lar üzerinden para destekleri, istihdam sağlama vs. var." ifadelerini kullandı.

Terörist Volkan Bora Semra Güzel’in sevgilisi mi?

Fotoğraflara göre, ikilinin 'sevgili' olduğunu belirten Bozkurt, "Volkan Bora isimli teröristin üzerinden çıkan fotoğraflarda, Bora ile Semra Güzel’in Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarında çekilmiş samimi pozları vardı. Yani fotoğrafların bize anlattığına göre, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Semra Güzel sevgiliydi." dedi.

Semra Güzel kimdir?

Şanlıurfa / Viranşehir - 1984, İbrahim Halil, Süveyla. Doktor; İlk, orta ve lise eğitimini Viranşehir'de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

DHY kurasıyla Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine atandı (Mayıs 2009). Kasım 2010'da Nusaybin 1 No'lu ASM'de Aile Hekimliği görevine geçti. Eylül 2012'de TUS ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünü kazandı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında görev aldı. Diyarbakır Tabip Odasında Eş Başkanlık sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.