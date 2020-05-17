Dilan Polat kimdir eşi Engin Polat yaşı kaç mesleği nedir?

Dilan Polat yaptığı akıl almaz itiraf ile son günlerin en çok aranan ismi oldu. 29 yaşında evli ve 2 çocuk annesi olan Dilan Polat şantajlara daha fazla dayanamadım dedi ve annesini babasının öldürdüğünü itiraf etti. Peki kimdir Dilan polat ne iş yapıyor? Dilan Polat'ın annesi, babası kim? Dilan Polat'ın babası şimdi nerede?

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Dilan Polat, annesi ve babası ile ilgili geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle uğradığı şantajlara dayanamadı ve sosyal medyada isyan etti. Şantajlar yüzünden bir video çeken Dilan Polat, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü gözyaşları içinde anlattı. Son günlerde hayat hikayesi ile arama motorları tarafından en fazla arananlar listesine giren Dilan Polat hakkında meraklar sürüyor.

Peki Dilan Polat ne iş yapıyor, hayat hikayesi ve babası katil mi? Yaşıyor babası hangi ceza evinde yatıyor? Annesini kim öldürdü?

Dilan Polat kimdir: Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlayan Dilan Polat birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır.

2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da başarılı işlere imza atan Polat, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da bir milyonun üzerinde takipçi sayısına ulaşarak kısa sürede sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Dilan Polat en son ikinci çocuğuna düzenlediği partiye gelen ünlü isimler ile dikkat çekmişti.