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Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı

Sindirim sistemi enfeksiyonu geçiren Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi. 

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. 

Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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